A Jhon Durán todavía le tienen fe en Turquía; piden que sea titular en el clásico frente a Besiktas

En Turquía, la figura del delantero colombiano Jhon Jáder Durán comienza a generar expectativa entre los aficionados y la prensa deportiva. Aunque su llegada al Fenerbahce fue vista como un fichaje prometedor, el atacante aún no ha logrado consolidarse como titular ni mostrar todo su potencial en el fútbol otomano.

Durán, de 21 años, arribó al Fenerbahce cedido por el Al Nassr de Arabia Saudita para la presente temporada, con el objetivo de sumar minutos y recuperar el protagonismo que lo llevó a ser una de las jóvenes promesas del fútbol colombiano. Sin embargo, las lesiones han limitado su participación en el arranque de campaña.

Hasta el momento, el delantero antioqueño ha disputado siete partidos entre todas las competiciones, con un balance de un gol y una asistencia en 331 minutos. Su aporte ha sido intermitente, en gran parte por la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi dos meses.

El regreso del colombiano se dio el pasado 23 de octubre, cuando participó en la victoria 1-0 sobre Stuttgart por la fase de liga de la UEFA Europa League, encuentro en el que ingresó en el segundo tiempo. A pesar de su regreso, en la última jornada de la Superliga Turca, Durán no fue tenido en cuenta por el entrenador en el triunfo 4-0 de Fenerbahce sobre Gazisehir, resultado que mantuvo a los “canarios amarillos” en la parte alta de la tabla.



¿Piden la titularidad de Jhon Durán en Fenerbahce?

En medio de la expectativa por su rendimiento, la prensa turca ha comenzado a abrir el debate sobre el papel que debería desempeñar Durán en el equipo. Si bien algunos sectores consideran que aún necesita tiempo para adaptarse, otros piden verlo desde el inicio en los próximos compromisos, especialmente en los partidos de alta exigencia.

El periodista Adil Yıldız, reconocido comentarista deportivo en Turquía, se refirió recientemente al delantero colombiano, dejando abierta la posibilidad de que sea titular en el clásico ante Besiktas.

“Si Fenerbahçe ataca a Beşiktaş, me pregunto si podrían comenzar con un jugador dinámico como Jhon Durán en lugar de En-Nesyri en las jugadas de transición”, señaló Yıldız.

Sus declaraciones han generado conversación entre los hinchas, quienes ven en el colombiano una alternativa fresca para el frente de ataque, gracias a su potencia física y su capacidad para romper líneas. Pese a las dificultades, Durán sigue siendo considerado un jugador con proyección y potencial para marcar diferencia en el fútbol turco.



¿Cuándo juega Fenerbahce?

El próximo reto del equipo de Durán será por la fecha 11 de la Superliga Turca, cuando Fenerbahce enfrente en condición de visitante al Besiktas, en uno de los clásicos más esperados del país. El compromiso está programado para este domingo 2 de noviembre, a partir de las 12:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión de ESPN 6 y Disney+.

Actualmente, el conjunto dirigido por Domenico Tedesco ocupa la tercera posición en el campeonato otomano con 22 puntos, por detrás Trabzonspor y del Galatasaray, líder del torneo. Una victoria en el clásico no solo consolidaría al Fenerbahce en la lucha por el título, sino que también podría significar la oportunidad ideal para que Jhon Durán recupere confianza y protagonismo.