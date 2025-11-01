Síguenos en::
Gol Caracol  / Vea el gol de Cristiano Ronaldo HOY, en el Al Nassr vs. Al Feiha, por la Liga de Arabia

Vea el gol de Cristiano Ronaldo HOY, en el Al Nassr vs. Al Feiha, por la Liga de Arabia

El astro portugués sigue infalible frente al arco y, este sábado, nuevamente se reportó con el Al Nassr, por la Liga de Arabia Saudita. Vea AQUÍ el gol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2025
Cristiano Ronaldo, jugador portugués, celebra su gol número 100 con la camiseta de Al Nassr
Getty Images

