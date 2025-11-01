Vea el gol de Cristiano Ronaldo HOY, en el Al Nassr vs. Al Feiha, por la Liga de Arabia

Publicidad
Este sábado, Al Nassr enfrentó a Al Feiha por la Liga de Arabia, con Cristiano Ronaldo como principal protagonista.
Y es que, cuando el resultado era adverso para el 'bicho'; justamente el luso apareció con toda la jerarquía y capacidad goleadora frente al arco.
Recibiendo una pelota en ese último cuarto de cancha, Cristiano controló, se perfiló y definió como solo él sabe.
Cristiano Ronaldo siuuuuuu!!!— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 1, 2025
Saudi Pro League | 🇸🇦 Al-Nassr 1-1 Al-Fayhapic.twitter.com/tI6foUD3Hd