Manotazo, con James Rodríguez en el medio; video viral con escolta del '10' del León

Este sábado 1 de noviembre, todos los ojos están puestos en lo que será le duelo entre América de México y el Club León, que contará con la ‘estelar’ presencia de James Rodríguez.

No obstante, viral video previo al inicio del encuentro ha hecho que toda la atención la acapare el cucuteño, que podría estar viviendo sus últimas horas en el fútbol ‘manito’.

Y es que, como era de esperarse, en su llegada a la capital, al ‘10’ lo rodearon entre varios hinchas, quienes buscaban un autógrafo, saludo o fotografía con él.

Muy amablemente y con toda la disposición del caso, James Rodríguez se detuvo para atender al hincha que, mientras acomodaba su celular y se disponía para tomar la selfie, recibió inesperada sorpresa.

¡LAMENTABLE!



El guardaespaldas de James Rodríguez aventó a 1 aficionado qué se tomaba u a selfie con el colombiano. pic.twitter.com/UdkGfIbBAM — Christian Ramírez (@Christi6179520) November 1, 2025

Y es que, así como quedó en video, el guardaespaldas del colombiano lo empujó fuertemente, separándolo del ‘10’, quien, después de este polémico hecho, siguió su camino hacia adelante.

En redes, muchos salieron en defensa, argumentando que James sí se detuvo y se iba a tomar la fotografía con el hincha. No obstante, otros lo cuestionan fuertemente al no tener una mejor reacción con el aficionado, puesto que recibió fuerte empujón, impidiéndole tener un ameno momento con su ídolo.

Por su parte, hasta ahora el cucuteño no se ha pronunciado al respecto sobre la situación presentada, en la previa del duelo entre América de México y el Club León.