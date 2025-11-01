Síguenos en::
Manotazo, con James Rodríguez en el medio; video viral con escolta del '10' del León

Manotazo, con James Rodríguez en el medio; video viral con escolta del '10' del León

El colombiano es centro de atención en territorio mexicano, por cuestionada acción que lo deja 'mal parado' con hincha que quería tomarse una selfie con él.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 1 de nov, 2025
James Rodríguez figura con el Club León, en la Liga MX.
Foto: Getty Images.

