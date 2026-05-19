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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo C de Copa Sudamericana, tras Sao Paulo 1-1 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones del grupo C de Copa Sudamericana, tras Sao Paulo 1-1 Millonarios

Este martes Millonarios sacó un empate en su visita a Brasil, en el estadio Morumbí, con un gol de Jorge Cabezas Hurtado al minuto 80 del compromiso. Así está el panorama, a falta de una fecha.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de may, 2026
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Millonarios Copa Sudamericana 2026

Millonarios consiguió un valioso empate 1-1 contra Sao Paulo, en Brasil, este martes 19 de mayo, en el partido de la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y llegará con chances hasta la última jornada.

La anotación de los brasileños fue de Luciano, con un error del arquero Diego Novoa. Para los 'embajadores' igualó el joven Jorge Hurtado, al minuto 80.

Millonarios vs Sao Paulo Copa Sudamericana
Gol Caracol

Así fue el gol de Jorge Hurtado en Sao Paulo vs Millonarios, en el Morumbí, por Copa Sudamericana

Por el momento, y a la espera del compromiso entre O'Higgins y Boston River, este miércoles, para saber cómo llegarán a la última fecha de la Copa Sudamericana 2026. Cabe recordar que Millonarios cerrará en El Campín, frente al cuadro chileno, el próximo martes 26 de mayo.

Tabla de posiciones grupo C de Copa Sudamericana, tras Sao Paulo 1-1 Millonarios:

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1São Paulo52304139
2Millonarios52216518
3O’Higgins42114227
4Boston River400428-60
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