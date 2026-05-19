Así quedó la tabla de posiciones del grupo C de Copa Sudamericana, tras Sao Paulo 1-1 Millonarios

Millonarios consiguió un valioso empate 1-1 contra Sao Paulo, en Brasil, este martes 19 de mayo, en el partido de la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y llegará con chances hasta la última jornada.

La anotación de los brasileños fue de Luciano, con un error del arquero Diego Novoa. Para los 'embajadores' igualó el joven Jorge Hurtado, al minuto 80.

Por el momento, y a la espera del compromiso entre O'Higgins y Boston River, este miércoles, para saber cómo llegarán a la última fecha de la Copa Sudamericana 2026. Cabe recordar que Millonarios cerrará en El Campín, frente al cuadro chileno, el próximo martes 26 de mayo.

Tabla de posiciones grupo C de Copa Sudamericana, tras Sao Paulo 1-1 Millonarios: