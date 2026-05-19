Así fue el gol de Jorge Hurtado en Sao Paulo vs Millonarios, en el Morumbí, por Copa Sudamericana

Millonarios logró empatar el partido en el estadio Morumbí, cuando faltaban 10 minutos del compromiso de Copa Sudamericana, gracias a un buen remate del joven atacante Jorge Hurtado.

Al 80', el delantero, quien había entrado por Leonardo Castro, se abrió espacio y cerca al borde del área sacó un disparo potente, que tuvo un leve desvío y terminó al fondo de la red, para el 1-1 en el encuentro de la fecha 5 del torneo Conmebol.

Así fue el gol de Jorge Hurtado en Sao Paulo vs Millonarios, por Copa Sudamericana: