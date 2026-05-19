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Gol Caracol  / Así fue el gol de Jorge Hurtado en Sao Paulo vs Millonarios, en el Morumbí, por Copa Sudamericana

Así fue el gol de Jorge Hurtado en Sao Paulo vs Millonarios, en el Morumbí, por Copa Sudamericana

Este martes el joven delantero Jorge Hurtado se encargó se reportó al minuto 80 con un golazo que igualó el encuentro en Brasil, en la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de may, 2026
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Millonarios vs Sao Paulo Copa Sudamericana

Millonarios logró empatar el partido en el estadio Morumbí, cuando faltaban 10 minutos del compromiso de Copa Sudamericana, gracias a un buen remate del joven atacante Jorge Hurtado.

Diego Novoa Millonarios
Gol Caracol

Diego Novoa y un error insólito en Sao Paulo vs Millonarios; fue gol para los brasileños

Al 80', el delantero, quien había entrado por Leonardo Castro, se abrió espacio y cerca al borde del área sacó un disparo potente, que tuvo un leve desvío y terminó al fondo de la red, para el 1-1 en el encuentro de la fecha 5 del torneo Conmebol.

Así fue el gol de Jorge Hurtado en Sao Paulo vs Millonarios, por Copa Sudamericana:

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