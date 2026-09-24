Vea aquí el golazo de Heung-min Son en la victoria de Japón contra Uruguay

Este jueves, 24 de septiembre, Japón enfrentó a Uruguay en condición de local, en un enfrentamiento de la fecha FIFA.

El atacante surcoreano anotó un auténtico golazo de tiro libre golazo al minuto 58, para poner 2-0 a la selección asiática.

Vea el golazo de Heung-min Son, en Japón vs. Uruguay

🚨Son Heung-min just scored a free kick GOLAZO vs Ecuador pic.twitter.com/1oCX5rY2MP — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 24, 2026

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