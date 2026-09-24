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Gol Caracol  / Vea aquí el golazo de Heung-min Son en la victoria de Japón contra Uruguay

Vea aquí el golazo de Heung-min Son en la victoria de Japón contra Uruguay

El surcoreano anotó un auténtico golazo en el partido de fogueo contra la 'celeste'. Son ejecutó el tiro libre de una manera impresionante, que se volvió inatajable para el portero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Heung-min Son, atacante de Corea del Sur
Heung-min Son, atacante de Corea del Sur
Foto: AFP

Este jueves, 24 de septiembre, Japón enfrentó a Uruguay en condición de local, en un enfrentamiento de la fecha FIFA.

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El atacante surcoreano anotó un auténtico golazo de tiro libre golazo al minuto 58, para poner 2-0 a la selección asiática.

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