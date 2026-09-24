Vea aquí el golazo de Heung-min Son en la victoria de Japón contra Uruguay

Este jueves, 24 de septiembre, Japón enfrentó a Uruguay en condición de local, en un enfrentamiento de la fecha FIFA.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
El atacante surcoreano anotó un auténtico golazo de tiro libre golazo al minuto 58, para poner 2-0 a la selección asiática.
Vea el golazo de Heung-min Son, en Japón vs. Uruguay
🚨Son Heung-min just scored a free kick GOLAZO vs Ecuador pic.twitter.com/1oCX5rY2MP— Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 24, 2026
Publicidad
El GOLAZO de Son Heung-min con el que Corea del Sur 🇰🇷 le ganó ¡3-0! a Ecuador 🇪🇨 en el debut de Marcelo Gallardo como entrenador tri. pic.twitter.com/Xd0FhjnqSS— Pablo Giralt (@giraltpablo) September 24, 2026