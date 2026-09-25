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Gol Caracol  / Rodó la cabeza del juez en Bolivia: la insólita sanción tras pitar un penalti inexistente

Rodó la cabeza del juez en Bolivia: la insólita sanción tras pitar un penalti inexistente

La federación tomó medidas drásticas tras el polémico partido de segunda división en Bolivia que dio la vuelta al mundo. Así se dio a conocer la noticia de última hora.

Por: AFP
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Bolivia, en el Mundial de 1994, único en el que ha participado en su historia
Bolivia, en el Mundial de 1994, único en el que ha participado en su historia
Getty Images

Un árbitro fue suspendido en Bolivia por pitar un penal inexistente que provocó una reacción insólita: en protesta por la decisión, el portero dio la espalda al ejecutor y se plantó al lado de un poste, desde donde vio caer su valla.

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El juez central Carlos Arteaga fue suspendido "por un lapso de tiempo indefinido" a raíz de su polémica determinación, que se ha viralizado en redes sociales, dijo el viernes a la AFP un vocero de la Federación Boliviana de Fútbol.

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A pocos minutos del final, cuando el juego iba empatado 2-2, Arteaga decretó un penal por una supuesta falta en un mano a mano entre el portero argentino Gustavo Tesonotte y un delantero rival.

El juez sancionó "un penal inexistente en una jugada de disputa normal", una decisión que "ha incidido en el resultado final del partido", aseguró la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia al justificar la suspensión del referí.

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El fallo arbitral inmediatamente generó reclamos de los jugadores visitantes del Wilstermann, pero Tesonotte fue más allá y optó por ni siquiera intentar atajar el penal.

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El guardameta, de 28 años, se puso de espaldas al delantero Ernesto Adiri, se ubicó en la esquina del arco junto al poste y dejó que su contrincante rematara sin ninguna resistencia.

Cuando Adiri, de 24 años, anotó el gol que le dio la victoria 3-2 a Atlético Independiente, Tesonotte aplaudió mientras sus compañeros discutían con el árbitro.

"Me generó muchísima bronca", contó el arquero a Cadena 3 de Argentina tras el partido. Aseguró que la manera en que encaró el penal fue "en forma de protesta" y concertada con sus compañeros y el cuerpo técnico del club.

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