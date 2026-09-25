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Gol Caracol  / Néstor Lorenzo, "la Selección Colombia seguirá buscando ser protagonista, con posesión de balón"

Néstor Lorenzo, "la Selección Colombia seguirá buscando ser protagonista, con posesión de balón"

En la previa de Colombia vs. México, de este sábado en Estados Unidos, el técnico Néstor Lorenzo hizo un análisis y un repaso de lo que viene haciendo en el equipo nacional.

Por: AFP
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Néstor Lorenzo
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
Foto: AFP

Colombia mantendrá "la misma" idea de juego a pesar del retiro internacional de sus dos brújulas futbolísticas, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dijo este viernes el seleccionador Néstor Lorenzo.

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Tras años de caminar bajo la guía de los dos creativos, que estuvieron en los Mundiales de 2014, 2018 y 2026, los cafeteros darán el primer paso de su transición generacional en un amistoso contra México el sábado en Baltimore, Estados Unidos.

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"Es muy difícil cambiar de idea para un entrenador. De pronto puede cambiar un sistema táctico en algún partido en especial o el plan de juego dependiendo del rival", dijo Lorenzo en una rueda de prensa.

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"Pero la idea es la misma, trabajar con la posesión del balón, siendo protagonistas y yendo a buscar los partidos. Eso se les está inculcando a los chicos que se están incorporando", agregó.

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Lorenzo reconoció que la "categoría" de Rodríguez, de 35 años, y de Quintero, de 33, "no la tiene cualquier (jugador) ni la aplica cualquiera".

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Pero confió en que la nueva camada de jugadores llegará a buen puerto y mantendrá a Colombia en las primeras líneas del fútbol mundial.

"El proceso (de recambio) se tiene que dar de manera natural, cunado el proceso se apura suelen aparecer los fracasos", avisó el DT argentino.

"Creemos que vamos por buen camino, apuntamos a objetivos de mediano plazo y el corto plazo es que se adapten, tener la mayor cantidad de jugadores en el abanico para poder elegir", apuntó.

Convocados de Selección Colombia para partidos con México, Paraguay y Perú
Convocados de Selección Colombia para partidos con México, Paraguay y Perú
Federación Colombiana de Fútbol

Sin la estrella Luis Díaz, a quien se le dio descanso en esta fecha FIFA, Colombia tendrá once debutantes respecto a los 26 futbolistas que participaron en la Copa del Mundo.

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Los cafeteros cayeron con Suiza en octavos de final de Norteamérica 2026.

Lorenzo aseguró que contra México mantendrá una "base importante" de los jugadores mundialistas con el fin de dar seguridad a los jóvenes.

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Aseguró además que esperan a un Tri de posesión, en línea con las cualidades que tuvo como defensa el nuevo seleccionador mexicano, Rafa Márquez.

Tras enfrentar a los mexicanos, Colombia chocará con Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey y ante Perú el 6 en Miami.

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