Actualizado: agosto 12, 2025 09:05 p. m.
Gol Caracol VEA AQUÍ el segundo penalti errado de Edwin Cardona por Copa Libertadores, contra Sao Paulo
Este martes, Atlético Nacional enfrentó a Sao Paulo en el estadio Atanasio Girardot, por los octavos de final en la Copa Libertadores. No obstante, con dos penaltis errados de Edwin Cardona, los verdes pasan una noche para el 'olvido'.
RAFAEL DEFENDEU!!!!— DataFut (@DataFutebol) August 13, 2025
O ATLÉTICO NACIONAL PERDEU DOIS PÊNALTIS! 🤯
pic.twitter.com/v3g5y25djO