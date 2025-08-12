Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Edwin Cardona dilapidó penalti con Atlético Nacional, en Copa Libertadores; aquí el VIDEO

Edwin Cardona dilapidó penalti con Atlético Nacional, en Copa Libertadores; aquí el VIDEO

El mediocampista paisa erró la opción más clara del encuentro frente a Sao Paulo, que hubiese significado el 1-0 a favor de los 'verdolagas'. La pelota se fue afuera.