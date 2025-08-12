Edwin Cardona dilapidó penalti con Atlético Nacional, en Copa Libertadores; aquí el VIDEO

Este martes 12 de agosto, Atlético Nacional enfrentó a Sao Paulo, en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores.

Y es que, solo 'amaneciendo' en el juego, Marlos Moreno provocó una pena máxima a favor de los 'verdolagas', tras rematar una pelota en el área, que posteriormente se estrelló en la mano de un defensor 'tricolor'.

Y justamente, a los trece minutos el encargado de cobrar la pena máxima fue Edwin Cardona; lamentablemente la pelota se fue afuera de los tres palos, errando así la más clara de los verdes.

¡LO ERRÓ CARDONA!



Edwin Cardona erró el cobro desde el punto penal para Atlético Nacional



