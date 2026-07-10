Vea el gol de Charles De Ketelaere, que igualó el marcador para Bélgica vs España

Cerca de finalizar la primera parte del partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, los 'diablos rojos' marcaron la igualdad en el marcador con un golazo.

Todo ocurrió al minuto 41 del primer tiempo, tas iniciar una jugada por costado derecho, Charles De Ketelaere recibió un centro y luchando ente dos centrales dentro del área, logró ganar y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de la red. Además, se rimpió la racha de imbatibilidad de Unai Simón, quien había superado el récord de Iker Casillas al mantenerse más tiempo sin recibir gol con la selección española.

Vea el gol acá:

¡SORPRESIVO EMPATE DE BÉLGICA Y SE ARMA EL PARTIDO!



Los Diablos Rojos abrieron la cancha y, gracias al centro de Castagne, Ketelaere puso de cabeza el 1-1 ante España. pic.twitter.com/1wcdnspkyR — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026