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Gol Caracol  / Vea el gol de Charles De Ketelaere, que igualó el marcador para Bélgica vs España

Vea el gol de Charles De Ketelaere, que igualó el marcador para Bélgica vs España

El joven jugador de Bélgica no solo anotó para la igualdad frente a España, sino que además, rompió el recórd de Unai Simón en este Mundial 2026. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Charles De Ketelaere con Bélgica
Charles De Ketelaere con Bélgica
AFP

Cerca de finalizar la primera parte del partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, los 'diablos rojos' marcaron la igualdad en el marcador con un golazo.

Todo ocurrió al minuto 41 del primer tiempo, tas iniciar una jugada por costado derecho, Charles De Ketelaere recibió un centro y luchando ente dos centrales dentro del área, logró ganar y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de la red. Además, se rimpió la racha de imbatibilidad de Unai Simón, quien había superado el récord de Iker Casillas al mantenerse más tiempo sin recibir gol con la selección española.

Vea el gol acá:

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