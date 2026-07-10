Jhon Arias y la grata noticia que recibió de Palmeiras tras el Mundial; su familia la más agradecida

La Selección Colombia llegó hasta los octavos de final del Mundial 2026, siendo uno de los futbolistas destacados Jhon Arias. El extremo jugó los cinco compromisos que disputó la 'tricolor' en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, en todos ellos, salió desde el 'vamos', y además, se reportó en el marcador con un gol.

Concluido el periplo de Arias Andrade en la Copa del Mundo con la 'tricolor', el talentoso deportista chocoano recibió una noticia desde Brasil, de su club Palmeiras, que lo alegró no sólo al número '11' de la 'amarilla', sino también para su familia.

Jhon Arias, extremo de la Selección Colombia. Foto: AFP

¿Qué pasó con Jhon Arias, cuál fue la novedad que le notificó Palmeiras?

Así las cosas, en la prensa del país de la samba precisaron que Jhon Adolfo se ganó unos merecidos días de descanso, tras la exigencia que tuvo con la Selección Colombia en el Mundial y lo acumulado con el 'verdao' en todo el 2026.

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"Al igual que otros jugadores convocados, el colombiano tendrá un periodo de descanso antes de incorporarse a sus funciones. Arias se reunirá con su familia, que lo acompañó durante la fase de grupos en Estados Unidos y que ahora está de regreso en Colombia para descansar", indicaron en la web de 'Globo Esporte', este viernes.

El diario añadió que el retorno de Arias a la disciplina del Palmeiras, luego de sus merecidos días de descanso en compañía de su familia, "está programado para el miércoles 15 de julio".

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¿Qué dijo Jhon Arias tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

"Espero que hoy sea el comienzo de un cambio total que teníamos para llegar hasta el último día. Si hay algo que nos caracteriza es la capacidad de sobreponernos. Ojalá que hoy sea un recomienzo que nos haga llegar hasta el último día, que ya está bueno de quedarnos siempre a las puertas", expresó el jugador de la 'tricolor', tras el juego frente a Suiza, en el BC Place en Vancouver, Canadá.

"Es un día doloroso, serán semanas difíciles, ahora queda levantar la cabeza y seguir (...) a la selección vienen los mejores jugadores del país, acostumbrados a ganar en nuestros clubes. Todos queremos lo mismo: ganar y conseguir cosas importantes con la selección porque la gente se lo merece. Siempre nos apoyan y demuestran que confían, se ilusionan y al final nos vamos con las manos vacías", agregó.