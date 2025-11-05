Síguenos en::
Vea el gol de Lamine Yamal en Brujas vs. Barcelona, en la Champions League

Vea el gol de Lamine Yamal en Brujas vs. Barcelona, en la Champions League

La joya del Barcelona, Lamine Yamal, anotó el segundo tanto en la visita al Brujas por la cuarta jornada de la fase liga. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de nov, 2025
Lamine Yamal en Brujas vs. Barcelona.
