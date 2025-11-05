Vea el gol de Lamine Yamal en Brujas vs. Barcelona, en la Champions League

Este miércoles, en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League, Barcelona visitó al Brujas y Lamine Yamal apareció con una joya de gol que ya le da la vuelta al mundo.

A los 61 minutos, Yamal empezó a gambetear rivales desde fuera del área, Fermín López le devolvió una pared con un taquito y definió con pierna derecha.

Vea el gol de Lamine Yamal en Brujas vs. Barcelona