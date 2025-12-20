No solo hubo homenaje para Mario Alberto Yepes; figuras de Selección Colombia recibieron tributo

El partido de despedida de Mario Alberto Yepes en la ciudad de Cali no solo sirvió para darle un emotivo adiós del fútbol profesional al 'eterno capitán' de la Selección Colombia, sino que a su vez rindió un homenaje a otras estrellas que hicieron parte de la 'tricolor'.

Fue así como en el césped del Pascual Guerrero, en medio del entretiempo, se reunieron algunos de los integrantes del combinado de nuestro país que lograron levantar el trofeo de campeones de la Copa América en el año 2001. Entre los que hicieron presencia en el gramado del mítico escenario deportivo vallecaucano estuvieron Giovanni Hernández, Gerardo Bedoya, Javier 'Choronta' Restrepo, Fabián Vargas, Óscar Córdoba e Iván Ramiro Córdoba.

Por supuesto, además de Mario Alberto Yepes, y Francisco Maturana, el que lideró la gran conquista desde el banco técnico. Todos ellos recibieron una placa conmemorativa, posaron para las fotografías y recibieron los respectivos aplausos y reconocimientos por parte de los hinchas presentes este sábado 20 de diciembre en las tribunas del Pascual Guerrero.

Selección Colombia en la Copa América 2001. AFP.

"Para esta selección que por ahí no ha sido tan reconocida, que nos merecíamos, que ellos en realidad se merecían, y que bueno que yo se los pueda dar. Eso me emociona mucho porque como sucede, los homenajes son en vida; y no habernos podido despedir de la gente que se ha ido - por ejemplo Freddy Rincón - es algo que duele. Los homenajes son para hacerlos en vida. Los felicito, el único título que tenemos", expresó Yepes en medio de los actos. Sus palabras hicieron emocionar a todos los presentes.



El duelo denominado 'Capitanes legendarios' culminó con marcador 5-5 entre la 'Selección Dorada' y los 'Amigos del Capi'. Yepes se reportó con uno de los goles desde el punto blanco del penalti, mientras que Falcao García se fue con doblete, convirtiendo verdaderos golazos, tal como los hizo en su etapa en el fútbol de Europa. Además, el 'Pibe' Valderrama y 'Tino' Asprilla también anotaron.

LOS HOMENAJES SE HACEN EN VIDA



El reconocimiento a los CAMPEONES DE AMÉRICA en Capitanes Legendarios...



▶️ Mira "Capitanes Legendarios" en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rIpBtn29om — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 20, 2025