Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Edwuin Cetré sumó un título más con Estudiantes de la Plata; vencedor en Trofeo de Campeones

Edwuin Cetré sumó un título más con Estudiantes de la Plata; vencedor en Trofeo de Campeones

Este sábado, Edwuin Cetré se adjudicó el Trofeo de Campeones en Argentina tras vencer 1-2 a Platense. El extremo colombiano generó asistencias y jugadas de lujo.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes de La Plata.
Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes de La Plata.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad