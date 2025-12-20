Falcao García, como en los 'viejos tiempos': golazos en partido de despedida de Mario Alberto Yepes

Falcao García fue una de las estrellas invitadas este sábado 20 de diciembre para el partido de despedida de Mario Alberto Yepes. El 'Tigre' integró el equipo de la 'Selección Dorada' y logró reportarse con doblete en el marcador.

Como en los 'viejos tiempos' cuando jugaba en Europa, García Zárate demostró su calidad y definición. Primero, aprovechó un gran jugada entre Teófilo Gutiérrez y Macnelly Torres, quien posteriormente dejó habilitado al samario, que con un 'globito', superó a Faryd Mondragón en la portería. El 3-2 se subió al tablero sobre los 'Amigos del Capi', al minuto 50.

Luego, el exAtlético de Madrid y Millonarios repitió en el tablero con un buen remate dentro del área, para decretar el 5-3 parcial para la 'Selección Dorada'.



Vea acá el doblete de Falcao García en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes:

¿ESTAMOS EN 2013? ¡GOLAZO DE FALCAO Y CELEBRACIÓN TOP DE ARMERO!



¿ESTAMOS EN 2013? ¡GOLAZO DE FALCAO Y CELEBRACIÓN TOP DE ARMERO!

¡Falcao vuelve a anotar!



Fiesta de goles y buen fútbol en Capitanes Legenadarios



¡Falcao vuelve a anotar!

Fiesta de goles y buen fútbol en Capitanes Legenadarios