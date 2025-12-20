Síguenos en:
Gol Caracol  / Falcao García, como en los 'viejos tiempos': golazos en partido de despedida de Mario Alberto Yepes

Falcao García, como en los 'viejos tiempos': golazos en partido de despedida de Mario Alberto Yepes

'El Tigre' no se quedó por fuera de la fiesta en el Pascual Guerrero, reportándose con doblete en el partido entre 'Selección Dorada' y los 'Amigos del Capi'. ¡Acá los goles de Falcao García!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Falcao García marcó doblete en el partido en homenaje a Mario Alberto Yepes, en Cali.
