Vea la ‘jugadota’ de Edwuin Cetré en el título de Estudiantes en el Trofeo de Campeones

Este sábado 20 de diciembre, Estudiantes de La Plata se coronó campeón del Trofeo de Campeones del fútbol argentino tras vencer 2-1 a Platense en el Estadio Único de San Nicolás. Cabe recordar que este enfrentamiento reúne a los equipos ganadores de la temporada 2025.

Franco Zapiola abrió el marcador para el ‘calamar’ sobre los 50 minutos, mientras que Lucas Alario igualó el encuentro a los 79. El propio Alario repitió en el tiempo de adición tras un cobro de esquina ejecutado por Edwuin Cetré desde el costado izquierdo; el exjugador de River Plate definió con un remate de derecha para darle el título a los dirigidos por Eduardo Domínguez.

No obstante, el jugador colombiano, con pasado en Independiente Medellín y Junior, dejó un lujo a los 41 minutos al habilitarse con un taco para sacarse a un rival de encima. Aunque la jugada de Cetré no terminó en gol, sí se llevó los elogios de los narradores y del público.



Vea el lujo de Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata

JUJUJU... ¡¡INFERNAL LUJO DE CETRÉ EN EL TROFEO DE CAMPEONES!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/t0LLAfAoOZ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2025