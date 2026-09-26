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Gol Caracol  / Vea el gol de Lamine Yamal en Inglaterra vs. España, por la Liga de las Naciones

Vea el gol de Lamine Yamal en Inglaterra vs. España, por la Liga de las Naciones

Este sábado, España abrió la cuenta en Wembley contra Inglaterra con un tanto de la figura del Barcelona, Lamine Yamal. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Lamine Yamal, jugador de España.
Lamine Yamal, jugador de España.
afp.

En el mítico estadio de Wembley, España sorprendió de entrada a Inglaterra con gol de Lamine Yamal, figura del Barcelona.

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A los dos minutos, Marc Guéhi perdió una pelota en la salida y Yamal no perdonó y marcó con un remate colocado de pierna zurda.

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