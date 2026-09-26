Vea el gol de Lamine Yamal en Inglaterra vs. España, por la Liga de las Naciones

En el mítico estadio de Wembley, España sorprendió de entrada a Inglaterra con gol de Lamine Yamal, figura del Barcelona.

A los dos minutos, Marc Guéhi perdió una pelota en la salida y Yamal no perdonó y marcó con un remate colocado de pierna zurda.

Vea el gol de Lamine Yamal:

¡LAMINE ESAS NO LAS PERDONA! ¡TREMENDO ERROR DE GUEHI Y GOL DE YAMAL ANTE INGLATERRA POR LA NATIONS LEAGUE!



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