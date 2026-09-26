Colombia venció 4-3 a Italia en penaltis y es tercera en Mundial femenino Sub-20; Luisa Agudelo voló

La Selección Colombia femenina terminó en el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Polonia, al superar 4-3 a Italia en la definición por penaltis -2 Italia . En los 120 minutos, el compromiso terminó con un empate 1-1, en el cierre de este sábado del certamen organizado por la FIFA. Los tantos fueron obra de Pellegrino Cimo, a los 43 minutos; mientras que la igualdad llegó, tras una buena jugada de conjunto, de Sintia Cabezas, quien entró en buena forma para la parte complementaria.

La guardameta Luisa Agudelo fue la gran figura del compromiso después de haber tapados los dos últimos penaltis ejecutados por las europeas, en una definición que resultó vibrante y tensionante al máximo.

Agudelo no solamente se destacó en el cierre del compromiso, sino que durante el duelo también tuvo destacadas intervenciones en momentos clave y se recuperó así tras algunos titubeos que tuvo en la semifinal.

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Después del último cobro atajado, las colombianos salieron corriendo a buscar a la heroína del duelo mundialista, mientras que en la zona del banquillo técnico Carlos Paniagua y su grupo de asistentes se fundieron en un abrazo. También en las nuestras se observaron abrazos, lágrimas, emoción pura por este logro, en una Copa del Mundo en el solamente se perdieron dos juegos con Corea del Norte, que este domingo jugará la final contra España.



Cabe destacar que en partido de este sábado, Colombia se mostró con un gran despliegue físico, dejando todo en pro del objetivo y se tuvo el carácter para ir en búsqueda de la igualdad cuando las italianas se fueron en ventaja.

Y en ese sentido sirvió y mucho, la reaparición de Juana Ortegón, ausente por sanción contra las norcoreanas, la chispa y capacidad de desequilibrio en la zona ofensiva de parte de Mariana Mosquera, el aporte de Cabezas y el espíritu de lucha de Valerin Loboa, en el frente de ataque.

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Al final, la Selección Colombia femenina Sub-20 tuvo un protagonismo importante en el Mundial polaco, se montó en el podio y quedó en evidencia que hay jugadoras con condiciones para pensar en un futuro relevante a nivel internacional.