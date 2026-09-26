Luisa Agudelo sacó su jerarquía y fue figura de Colombia, tercera en el Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia femenina Sub-20 hizo historia y subió por primera vez al podio en una Copa del Mundo tras imponerse este sábado por 3-4 a Italia en una tanda de penaltis en la que la guardameta Luisa Agudelo se convirtió en la heroína del conjunto 'cafetero' al parar dos penas máximas.

Dos intervenciones que permitieron a Colombia alzarse con la victoria en un partido por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia, que tuvo que resolverse en la muerte súbita tras concluir con empate (1-1) tanto los noventa minutos reglamentarios como la prórroga.

Una sufrida victoria que permitió al conjunto 'tricolor' resarcirse de lo ocurrido hace dieciséis años en la Copa del Mundo de la categoría disputada en 2010 en Alemania, donde el equipo colombiano se tuvo que conformar con la cuarta plaza tras perder por 1-0 ante Corea del Sur en la final de consolación.

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Hay que indicar que la experimentada Agudelo se destacó en forma especial y se llevó todos los aplausos al final de durísimo compromiso contra las italianas. Y es que además de los penaltis la guardameta surgida en el Deportivo Cali, también se mostró atenta y segura en los 120 minutos de juego, parando balones que llevaban peligro.



La guardameta de Colombia terminó de redondear su actuación al atajar los dos penaltis definitivos, con los que las de Carlos Paniagua se alzaron con un meritorio tercer puesto. Así, varias de sus compañeras se fueron a abrazarla, a felicitarla por esa gesta del cierre del compromiso.

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia Sub-20. Foto: Getty Imágenes

Más detalles del compromiso

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Cruel destino al que parecieron volver a verse condenadas este sábado en el estadio Miejski de Lodz las de Carlos Paniagua, tras ver cómo la selección italiana se adelantó a los cuarenta y tres minutos de juego en el marcador con un gol de Giada Pellegrino.

La delantera de la Roma, que sumó su segunda diana en el torneo, no desaprovechó un balón despejado de cabeza por la zaguera colombiana Mercedes Martínez para establecer el 1-0 con una sensacional volea desde la frontal del área.

Un gol que obligó a reaccionar a Colombia, que buscó dar un nuevo impulso a su juego ofensivo con la entrada al inicio del segundo tiempo de la polivante Sintia Cabezas en sustitución de Isabella Díaz.

Cambio que no pudo ser más fructífero para el equipo sudamericano, que vio cómo la jugadora del Olympique de Marsella igualó la contienda a los sesenta y un minutos (1-1) al culminar con un remate cruzado desde el interior del área una rápida triangulación tras un robo de balón en las inmediaciones del área.

Acción de juego entre Colombia e Italia en el Mundial Femenino Sub-20. Foto: Getty Imágenes

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Pero los problemas no tardaron en volver para la selección colombiana, que tuvo que encomendarse a la guardameta Luisa Agudelo, que evitó a los setenta y ocho que Italia volviese a situarse de nuevo por delante en el tanteador con una sensacional parada a un remate de Martina Tosello.

No fue la única intervención de la cancerbera del San Diego Wave estadounidense, que volvió a aparecer en una tanda de penaltis en la que el conjunto cafetero pareció de nuevo contra las cuerdas tras los fallos de Fernanda Viafara y Lina Arboleda.

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Pero Agudelo no estaba dispuesta a dejar escapar el podio y tras provocar el fallo de Martina Bressam condujo a Colombia a la tercera plaza tras detener los lanzamientos de Azzurra Gallo y Caterina Venturelli.