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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Euforia en la Selección Colombia femenina Sub-20; "que la cuenten como quieran, somos terceras"

Euforia en la Selección Colombia femenina Sub-20; "que la cuenten como quieran, somos terceras"

La Selección Colombia femenina Sub-20 venció 4-3 a Italia en la definición por penaltis y se quedó con un histórico tercer puesto en el Mundial de Polonia 2026.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de sept, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-20 quedó en el tercer lugar del Mundial 2026 en Polonia.
La Selección Colombia femenina Sub-20 quedó en el tercer lugar del Mundial 2026 en Polonia.
Foto: Getty Imágenes

La Selección Colombia femenina Sub-20 hizo historia este sábado en el Mundial de Polonia 2026, al quedar en el tercer lugar. La 'amarilla' nunca se rindió en pro de este objetivo frente a Italia, rival al que derrotaron en la tanda de los penaltis por 4-3, luego del 1-1 en el tiempo regular y la prórroga. Hay que indicar que Luisa Agudelo se lució en los cobros desde el punto blanco.

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Una de esas jugadoras que siempre entregó lo mejor de su rendimiento fue Juana Ortegón. La capitana de la 'tricolor' juvenil mostró su categoría y jerarquía en todo el certamen en tierras polacas. La número '16' no ocultó la alegría y orgullo por esta gesta, por dejar el nombre del fútbol femenino de nuestro país en lo alto.

La formación titular de la Selección Colombia vs. Italia en el Mundial Femenino Sub-20.
La formación titular de la Selección Colombia vs. Italia en el Mundial Femenino Sub-20.
Foto: Getty Imágenes

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Luisa Agudelo en la tanda de penaltis Colombia vs. Italia por el Mundial Femenino Sub-20.
Selección Colombia

Luisa Agudelo sacó su jerarquía y fue figura de Colombia, tercera en el Mundial Femenino Sub-20

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia Sub-20.
Selección Colombia

Penaltis de Colombia vs. Italia; la 'tricolor' es tercera en el Mundial Femenino Sub-20

"Realmente muy feliz, contenta, porque este equipo demostró que con garra y corazón se consiguen las cosas. Nadie lo esperaba de nosotras. Agradecerle a las compañeras, al profe, a los de la Federación. Es una felicidad, un orgullo inmenso por lo que este equipo logró. Y que la cuenten como quieran, porque somos terceras del mundo", expresó Ortegón en charla exclusiva con 'Noticias Caracol', al final del compromiso en el estadio de Miejski LKS, en Lodz.

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"Cada vez la vara se deja más alta"

Por su parte, el director técnico, Carlos Paniagua, mostró gratitud hacia esas personas e instituciones que confiaron en él para tomar las riendas de las selecciones juveniles de Colombia femenina.

Carlos Paniagua, director técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Carlos Paniagua, director técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Foto: Getty Imágenes

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"Agradecido por este regalo tan grande que logramos en el Mundial, cada vez se deja la vara más alta, comprometidos con el país, seguimos acá formando jugadoras. Feliz por ver cómo van creciendo en esos proyectos de vida. Soy muy agradecido de la gente que me tiene acá, como fue Envigado, Formas Intimas, al Medellín, a don Marco Roldán, dueño de la empresa, también a los directivos de la Federación, que confiaron en mí, que me dieron la oportunidad de venir a orientar la Sub 17 y también la Sub 20, con la responsabilidad de las dos categorías. De verdad, que siempre gratitud con las personas que me han ayudado", sostuvo el timonel a también en 'Noticias Caracol'.

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Acción de juego entre Colombia e Italia en el Mundial Femenino Sub-20.
Selección Colombia

Colombia venció 4-3 a Italia en penaltis y es tercera en Mundial femenino Sub-20; Luisa Agudelo voló

Sintia Cabezas celebra su gol con Colombia vs. Italia en el Mundial Femenino Sub-20.
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Sintia Cabezas igualó para Colombia vs. Italia: su gol en el Mundial Femenino Sub-20

Giada Pellegrino, en Italia vs. Colombia por el Mundial Femenino Sub-20.
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Vea el golazo de Giada Pellegrino, en Italia vs. Colombia por el Mundial Femenino Sub-20

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