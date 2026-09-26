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Gol Caracol  / ¡A todo el ángulo! Vea el gol de Ángel Di María con Rosario Central frente a Estudiantes de la Plata

¡A todo el ángulo! Vea el gol de Ángel Di María con Rosario Central frente a Estudiantes de la Plata

El campeón del mundo con Argentina en 2022 volvió a celebrar con Rosario Central, al marcar un golazo en la final de la Supercopa Internacional frente al 'pincha rata'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Ángel Di María le anotó gol olímpico a Boca Juniors
Ángel Di María le anotó gol olímpico a Boca Juniors
AFP

Este sábado 26 de septiembre, Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentaron en la final de la Supercopa Internacional, en el estadio Único Madre de Ciudades.

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El ‘Pincha’ se puso arriba en el marcador en el primer minuto de juego, por intermedio de Alexis Castro. Sin embargo, Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, encontró el empate gracias a Ángel Di María, quien marcó un golazo de tiro libre en el tiempo de adición del segundo tiempo.

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