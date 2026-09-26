¡A todo el ángulo! Vea el gol de Ángel Di María con Rosario Central frente a Estudiantes de la Plata

Este sábado 26 de septiembre, Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentaron en la final de la Supercopa Internacional, en el estadio Único Madre de Ciudades.

El ‘Pincha’ se puso arriba en el marcador en el primer minuto de juego, por intermedio de Alexis Castro. Sin embargo, Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, encontró el empate gracias a Ángel Di María, quien marcó un golazo de tiro libre en el tiempo de adición del segundo tiempo.

VEA EL GOL DE ÁNGEL DI MARÍA CON ROSARIO CENTRAL

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¡¡MÁS AL ÁNGULO IMPOSIBLE!! La pegada de Fideo Di María sigue intacta… ¡Golazo de tiro libre en la Supercopa Internacional!



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