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Gol Caracol  / Vea el gol de Yasser Ibrahim para abrir el marcador de Egipto vs. Argentina, en el Mundial 2026

Vea el gol de Yasser Ibrahim para abrir el marcador de Egipto vs. Argentina, en el Mundial 2026

El defensor central ganó por los aires y con un certero cabezazo puso a festejar a todos los aficionados de Egipto en las gradas. Vea la jugada de gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Yasser Ibrahim En EGIPTO
Yasser Ibrahim En EGIPTO
afp

En el primer cuarto de hora del partido, los egipcios se fueron arriba del marcador gracias al tanto de Yasser Ibrahim que sorprendió dentro del área y silenció a gran parte del estadio.

Todo ocurrió al minuto 15' del compromiso donde en un tiro libre el defensor central se elevó por los aires y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de la red, tras ganarle a Lisandro Martínez en su posición.

Vea el gol acá:

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