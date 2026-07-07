El palo le negó el gol a Messi, tras el tiro libre con Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

En la media hora de partido, Messi volvió a tener otra oportunidad de gol, tras errar la pena máxima minutos antes. Desafortunadamente, volvió a errar, y Argentina sigue abajo en el marcador.

Todo ocurrió al minuto 30 de juego, Lionel que es el encargado de ejecutar los tiros libres, se paró tras la pelota y pese a la larga distancia, no dudó en rematar directo, pero el palo derecho del arquero le engó su grito de gol que hizo lamentar no solo a él, sino a todo el banquillo de la 'albiceleste'.

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