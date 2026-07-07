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Gol Caracol  / El palo le negó el gol a Messi, tras el tiro libre con Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

El palo le negó el gol a Messi, tras el tiro libre con Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

El astro argentino por poco iguala el marcador con un gran 'zurdazo' en el tiro libre, pero la pelota pegó en el palo y ahogó el grito de gol. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Lionel Messi, jugador de la Selección de Argentina
Lionel Messi, jugador de la Selección de Argentina
Fotografía de: AFP

En la media hora de partido, Messi volvió a tener otra oportunidad de gol, tras errar la pena máxima minutos antes. Desafortunadamente, volvió a errar, y Argentina sigue abajo en el marcador.

Todo ocurrió al minuto 30 de juego, Lionel que es el encargado de ejecutar los tiros libres, se paró tras la pelota y pese a la larga distancia, no dudó en rematar directo, pero el palo derecho del arquero le engó su grito de gol que hizo lamentar no solo a él, sino a todo el banquillo de la 'albiceleste'.

Vea la jugada acá:

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