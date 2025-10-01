Síguenos en::
Gol Caracol  / Vea el golazo de chilena de Federico Gatti en Villarreal vs. Juventus, en Champions League

Vea el golazo de chilena de Federico Gatti en Villarreal vs. Juventus, en Champions League

Este miércoles, Villarreal se enfrentó a la Juventus por la segunda fecha de la Champions League y el italiano Federico Gatti se fajó con una gran anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Federico Gatti y su gol contra Villarreal.
AFP.

