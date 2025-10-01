Vea el golazo de chilena de Federico Gatti en Villarreal vs. Juventus, en Champions League

En el estadio La Cerámica, Villarreal recibió a la Juventus por la fecha 2 de la fase liga de la UEFA Champions League. El partido se robó las miradas por un golazo en el comienzo de la segunda parte, obra de los 'bianconeri'.

A los 49 minutos, sacaron de banda, Lloyd Kelly cabeceó dentro del área y Federico Gatti se lució con una chilena, sorprendiendo al arquero Arnau Tenas del 'submarino amarillo'.



Vea el gol de Federico Gatti en Villarreal vs. Juventus, en Champions League