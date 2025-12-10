"Linda Caicedo marca la diferencia y está en una nueva dimensión futbolística en el Real Madrid"

El Real Madrid femenino se impuso al Wolfsburgo en la penúltima jornada de la primera fase de la Champions League. María Méndez (19’) y Linda Caicedo (67’) marcaron los tantos de las 'merengues', que jugaron toda la segunda parte con diez tras la expulsión de Lakrar al borde del descanso y finalizó con nueve por la roja que vio Iris Ashley en el tiempo añadido. Tras este importante triunfo, las dirigidas por Pau Quesada siguen en la zona alta de la tabla, se aseguran al menos disputar el playoff y llegan al duelo contra el Twente con opciones de lograr la clasificación directa para la siguiente ronda.

La primera mitad arrancó con llegadas de los dos equipos, hasta que las madridistas aprovecharon el balón parado para ponerse por delante. Gol de cabeza de María Méndez, que remató al primer palo un córner botado por Eva Navarro (18’). Poco después, pudo marcar el segundo Alba Redondo en una jugada idéntica a la del 1-0, pero su cabezazo se estrelló en el palo. Antes del descanso, Lakrar fue expulsada por doble amarilla y Misa evitó el empate del Wolfsburgo con una gran parada a bocajarro.

Tras la reanudación, Linda Caicedo pudo ampliar la ventaja, pero no acertó en el mano a mano con Johannes. Sin embargo, la colombiana no perdonó minutos más tarde. Buen pase en profundidad de Weir para el desmarque en carrera de la delantera, que recorta ante la portera y define con un remate cruzado para poner el 2-0. Real Madrid, que terminó el partido con nueve jugadoras tras la roja directa que vio Iris Ashley, se llevó los tres puntos en su último partido en casa de este 2025.

Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid femenino, por La Liga de España Getty Images

Los elogios de Pau Quesada a Linda Caicedo

Después del encuentro, en la rueda de prensa, el estratega de las 'merengues' destacó el trabajo colectivo, en especial por jugar con inferioridad númerica, pero subrayó lo hecho por la colombiana Linda Caicedo. “Ella marca la diferencia. Es la que más recupera en campo rival y ese trabajo invisible, que no sale en los reels de Instagram o TikTok, lo hace increíble”, remarcó el DT.



Y es que para Quesada es claro que tiene un dupla letal en la ofensiva. “Esa conexión con Weir además nos ayuda a tener un volumen de ocasiones muy alto y contento con ella, no solo con balón, sino por todo lo que hace sin balón”, agregó.

“Ha entrado en una nueva dimensión futbolística, por detrás de la delantera ha entrado en otro nivel profesional, con Weir se multiplica, es joven y tiene que seguir trabajando con humildad. Necesita tiempo y está en el mejor club para crecer, creceremos todos de la mano”, concluyó.