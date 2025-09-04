Vea el golazo de Lionel Messi, en el Argentina vs. Venezuela; el '10' anotó toda una 'joya'

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Argentina se enfrentó a Venezuela, en el estadio Monumental, por el duelo correspondiente a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Y evidentemente, los ojos estuvieron puestos en Lionel Messi, quien anotó un auténtico golazo frente a la 'vinotinto', picando una pelota que dejó tirado al guardameta rival, sin poder hacer absolutamente nada.

Tras un pase de la 'muerte' de Julián Álvarez, que dejó al '10' frente al arco, lo único que hizo el rosarino fue definir con toda la tranquilidad del mundo y el arco a su merced.

