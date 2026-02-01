Síguenos en:
Vea el golazo HOY de Vinícius Júnior en Real Madrid vs. Rayo Vallecano; calló a sus detractores

El brasileño Vinícius Júnior hizo una anotación de gran factura, silenciando los silbidos de los aficionados 'merengues' en el estadio Santiago Bernabéu. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
