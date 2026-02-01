Vea el golazo HOY de Vinícius Júnior en Real Madrid vs. Rayo Vallecano; calló a sus detractores

Un gol del brasileño Vinicius Júnior a los 15 minutos permitió al Real Madrid ponerse en ventaja sobre el Rayo Vallecano, en el partido que ambos equipos disputan en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 22 de la Liga de España.

'Vini" recibió la pelota por la banda izquierda, se metió al área, enganchó dos veces y sacó un derechazo que se coló en el ángulo del arco del club 'obrero'.

Vea el gol de Vinícius Júnior en Real Madrid vs. Rayo Vallecano