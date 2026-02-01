Vea el golazo HOY de Vinícius Júnior en Real Madrid vs. Rayo Vallecano; calló a sus detractores

Publicidad
Un gol del brasileño Vinicius Júnior a los 15 minutos permitió al Real Madrid ponerse en ventaja sobre el Rayo Vallecano, en el partido que ambos equipos disputan en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 22 de la Liga de España.
'Vini" recibió la pelota por la banda izquierda, se metió al área, enganchó dos veces y sacó un derechazo que se coló en el ángulo del arco del club 'obrero'.
Vea el gol de Vinícius Júnior en Real Madrid vs. Rayo Vallecano
GOL DO REAL MADRID— Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 1, 2026
Real Madrid 1x0 Rayo Vallecano
⚽ Vinícius Júnior - GOLAÇO
🅰️ Brahim Díaz
🏆 La Liga | 22ª Rodada
🏟️ Santiago Bernabéu
📺 @DisneyPlusBRpic.twitter.com/aiR2aOj110