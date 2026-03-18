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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias marcó su primer gol con el Palmeiras y su víctima fue el Botafogo; definición de crack

Jhon Arias marcó su primer gol con el Palmeiras y su víctima fue el Botafogo; definición de crack

El futbolista colombiano Jhon Arias se estrenó con el Palmeiras en su faceta como goleador, con una gran jugada individual para darle la victoria a su equipo en el Brasileirao.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Jhon Arias Palmeiras
Jhon Arias celebra gol con Palmeiras - Foto:
Getty Images

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