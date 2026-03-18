Jhon Arias marcó su primer gol con el Palmeiras y su víctima fue el Botafogo; definición de crack

Palmeiras le ganó 2-1 al Botafogo en un reñido partido del Brasileirao en el que el colombiano Jhon Arias fue el autor del gol del triunfo de su equipo, y de paso consiguió su primera anotación con la camiseta del 'verdao'.

Al minuto 54 el habilidoso jugador colombiano recibió la pelota en la banda derecha y desde ahí emprendió una carrera hacia el arco rival, dejando a varios rivales atrás con regates, para luego quedar listo para rematar.

En el momento preciso Jhon Arias sacó un potente disparo que sorprendió al arquero del Botafogo, que aunque se lanzó para evitarlo, no logró detenerlo, y así llegó el primer gol del chocoano con el Palmeiras.



Así fue el primer gol de Jhon Arias con Palmerias: