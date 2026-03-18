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Gol Caracol  / Lionel Messi llegó a los 900 goles como profesional; ¿a cuántos está de Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi llegó a los 900 goles como profesional; ¿a cuántos está de Cristiano Ronaldo?

Este miércoles 18 de marzo, el astro argentino Lionel Messi marcó en el partido de Inter Miami contra Nashville, por la Copa de Campeones Concacaf, y llegó a la cifra de 900 goles.

Por: EFE
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi celebra su gol 900, en partido con el Inter Miami - Foto:
Inter Miami Oficial

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