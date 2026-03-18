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Gol Caracol  / Cuál es el rival del Bayern Múnich en cuartos de final de Champions League; duelo de gigantes

Cuál es el rival del Bayern Múnich en cuartos de final de Champions League; duelo de gigantes

Este miércoles el colombiano Luis Díaz marcó y dio asistencia en la clasificación del Bayern Múnich a los cuartos de final de Liga de Campeones. Ahora, se medirán al Real Madrid.

Por: AFP
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz en el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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