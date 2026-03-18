Cuál es el rival del Bayern Múnich en cuartos de final de Champions League; duelo de gigantes

En una eliminatoria decidida ya desde el triunfo 6-1 en la ida, el Bayern Múnich eliminó tranquilamente al Atalanta, al que goleó también este miércoles en la vuelta por 4-1, guiado por un doblete de Harry Kane, en la Champions League.

El atacante inglés, ausente por lesión en Bérgamo, marcó primero de penal en el 26' y luego firmó un tanto de bella factura en el 54'. Lennart Karl (56') y el colombiano Luis Díaz (70') completaron el triunfo de los bávaros en un partido sin apenas historia. El tanto del honor del Atalanta lo consiguió el serbio Lazar Samardzic en el 85'.

En cuartos, el fútbol disfrutará de un clásico de Europa entre el Bayern y el Real Madrid, que el martes eliminó al Manchester City.

"No tenemos miedo a nadie", dijo Kane a DAZN al ser preguntado por el equipo merengue.



"Sabemos que serán partidos duros, pero con la confianza que nos da el partido de hoy y toda esta temporada creo que solo tenemos que seguir así", apuntó.

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El Bayern sigue además adelante en su intento de sellar un triplete esta temporada ya que en la Copa de Alemania está clasificado para semifinales, donde jugará ante el Bayer Leverkusen, y en la Bundesliga es líder destacado, con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, el Borussia Dortmund.

Bayern Múnich en el partido frente al Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga. AFP

Este miércoles, Kane abrió el camino de penal, detenido en un primer intento por Marco Sportiello, pero el árbitro decretó que se debía repetir y el astro inglés no falló a la segunda.

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Ya con ventaja, los muniqueses siguieron dominando ante un Atalanta que únicamente quería que el cronómetro avanzara rápido.

Pese a que no pisó el acelerador, los tantos del Bayern llegaron casi por inercia.

Kane firmó un golazo en el 56', con un tiro directo a la escuadra, que fue el 50º de su carrera en Champions y el décimo que consigue en esta edición, donde es segundo de la tabla de máximos anotadores detrás del francés Kylian Mbappé (Real Madrid).

Cuando todavía los hinchas bávaros comentaban ese tanto, su equipo firmó el tercero, con un contragolpe que culminó con éxito el joven de 18 años Karl, que dio luego la asistencia para el tanto de Lucho Díaz en el 70', mientras que Samardzic anotó para el Atalanta en el 85', dejando el duelo en un triunfo alemán por 4-1 y por 10-2 en el global de la eliminatoria.