Las eliminatorias Real Madrid vs. Bayern Múnich, Barcelona frente al Atlético de Madrid, París Saint Germain contra Liverpool, y Sporting Lisboa ante Arsenal componen los cruces de los cuartos de final de la Champions League. Así las cosas, Luis Díaz y compañía en los 'bávaros' rivalizarán contra el elenco más ganador del máximo torneo de clubes en Europa.

¿Cuándo es Real Madrid vs. Bayern Múnich por los cuartos de final de Champions League?

Así las cosas, la escuadra 'merengue', que eliminó en los octavos de final al Manchester City por marcador global de 5-1, se cruzará con Bayern Múnich, que superó al Atalanta (serie global 10-2), siendo el primer duelo por los cuartos de final de la popular 'orejona' en el Santiago Bernabéu, el próximo 7 de abril con horario por confirmar.

Real Madrid juega contra Celta de Vigo en la Liga de España. AFP

El compromiso de vuelta por los cuartos de final de esta vibrante y apasionante serie se efectuará en el Allianz Arena, con fecha en el calendario del 14 de abril y con horario a confirmar.

Hay que indicar que el conjunto alemán, líder y vigente campeón de la Bundesliga, finalizó en la segunda posición en la fase liga del máximo torneo europeo.



El Real Madrid con historial positivo frente al Bayern Múnich

El Real Madrid está invicto en sus últimos ocho enfrentamientos en este torneo contra el Bayern Múnich, al que ha ganado en seis de esos ocho compromisos y al que ha eliminado en sus últimos cuatro enfrentamientos en la Champions League; en las semifinales de 2023-24, 2017-18 y 2013-14, y en los cuartos de final de la temporada 2016-17. La última ocasión que lo superó el Bayern Múnich fue en 2012.



Así las cosas, Luis Díaz y compañía esperan hacer una buena serie contra Real Madrid tanto en el Santiago Bernabéu como en el Allianz Arena.



¿Qué dijo Luis Díaz del duelo que se viene con Real Madrid?

"Seguir luchando por todo lo que estamos jugando.No le podemos bajar, tenemos que seguir enfocados, en conseguir el objetivo que es muy claro, y nada, tenemos un grupo espectacular, hay que seguir de esta misma manera", expresó el guajiro en charla con 'Espn'.