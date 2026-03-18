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Gol Caracol  / ¿Cuándo es Real Madrid vs. Bayern Múnich por los cuartos de final de Champions League?

¿Cuándo es Real Madrid vs. Bayern Múnich por los cuartos de final de Champions League?

Se viene un partidazo en la Champions League Real Madrid y Bayern Múnich por la Champions League. ¡Conozca todos los detalles de cuándo se llevará a cabo esta serie!

Por: EFE
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé y Luis Díaz se enfrentarán en Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League.
Kylian Mbappé y Luis Díaz se enfrentarán en Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League.
Fotos: Getty

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