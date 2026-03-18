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Gol Caracol  / Cómo quedaron los cuartos de final de Champions League; Luis Díaz y Luis Javier Suárez, siguen

Cómo quedaron los cuartos de final de Champions League; Luis Díaz y Luis Javier Suárez, siguen

Este miércoles se definieron los últimos cuatro equipos clasificados a cuartos de final de la Champions League, con la noticia de que el colombiano Luis Díaz y Bayern Múnich continúan luchando.

Por: EFE
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, delanteros de Bayern Múnich, son figuras en Bundesliga, Copa Alemania y Champions League
Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, delanteros de Bayern Múnich, son figuras en Bundesliga, Copa Alemania y Champions League
Getty Images

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