Vea el segundo gol de Jude Bellingham con Inglaterra vs. México, en el Mundial 2026

El compromiso entre Inglaterra y México se abrió de un momento a otro, cuando ambas selecciones se resguardaban en campo propio, fueron los europeos quienes golpearon de manera inmediata.

Pasaron tan solo dos minutos de diferencia entre el primer y el segundo tanto de Jude Bellingham (38'), luego de que México sacara desde mitad de cancha, perdieron el balón posteriormente, que en un rápido contra ataque de los 'leones', Jude puso el balón a Kane, y este se la devolvió para que empujara la esférica y anotar el 2-0.

Vea el gol acá:

MINUTO FEROZ DE BELLINGHAM



Un minuto después del primer gol, el volante de Real Madrid puso el 2 a 0 para Inglaterra ante México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/wLLbXMFh7Q — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026