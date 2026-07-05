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Gol Caracol  / Vea el segundo gol de Jude Bellingham con Inglaterra vs. México, en el Mundial 2026

Vea el segundo gol de Jude Bellingham con Inglaterra vs. México, en el Mundial 2026

El inglés marcó su doblete del partido en tan solo dos minutos, para así ampliar la ventaja en el marcador y silenciar a todo el estadio Azteca. Vea la jugada de gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Jude Bellingham con Inglaterra
Jude Bellingham con Inglaterra
AFP

El compromiso entre Inglaterra y México se abrió de un momento a otro, cuando ambas selecciones se resguardaban en campo propio, fueron los europeos quienes golpearon de manera inmediata.

Pasaron tan solo dos minutos de diferencia entre el primer y el segundo tanto de Jude Bellingham (38'), luego de que México sacara desde mitad de cancha, perdieron el balón posteriormente, que en un rápido contra ataque de los 'leones', Jude puso el balón a Kane, y este se la devolvió para que empujara la esférica y anotar el 2-0.

Vea el gol acá:

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