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Gol Caracol  / Jude Bellingham silenció el estadio Ciudad de México: vea su gol con Inglaterra para el 1-0

Jude Bellingham silenció el estadio Ciudad de México: vea su gol con Inglaterra para el 1-0

Cuando mejor estaba el conjunto mexicano, la selección inglesa armó una buena acción colectiva para que Jude Bellingham inflara las redes, de cabeza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Jude Bellingham, jugador de Inglaterra, celebra su gol contra México en el Mundial 2026
Jude Bellingham, jugador de Inglaterra, celebra su gol contra México en el Mundial 2026
AFP

Jude Bellingham no perdonó. De las pocas que había tenido Inglaterra en el juego de octavos de final del Mundial 2026, contra México, y la 'mandó a guardar'.

Carlo Ancelotti y Vinícius Júnior en el partido entre Brasil y Noruega por el Mundial 2026
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Carlo Ancelotti explicó por qué Vinícius no cobró el penalti que Brasil erró contra Noruega

Cuando transcurría el minuto 36, el conjunto europeo se juntó, Bukayo Saka envió un centro y el jugador del Real Madrid sorprendió de cabeza para el 1-0.

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Inglaterra
AFP

Vea el gol de Jude Bellingham en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Julián Quiñones y Harry Kane se enfrentan en México vs. Inglaterra.
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