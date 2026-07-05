Jude Bellingham silenció el estadio Ciudad de México: vea su gol con Inglaterra para el 1-0

Jude Bellingham no perdonó. De las pocas que había tenido Inglaterra en el juego de octavos de final del Mundial 2026, contra México, y la 'mandó a guardar'.

Cuando transcurría el minuto 36, el conjunto europeo se juntó, Bukayo Saka envió un centro y el jugador del Real Madrid sorprendió de cabeza para el 1-0.

Inglaterra AFP

Vea el gol de Jude Bellingham en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

¡BELLINGHAM NO PERDONÓ!



El volante de Real Madrid marcó el 1 a 0 para Inglaterra ante México en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/P1f73h0eJn — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026