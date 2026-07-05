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Gol Caracol  / Julián Quiñones, intratable en el Mundial 2026: vea su gol con México vs Inglaterra

Julián Quiñones, intratable en el Mundial 2026: vea su gol con México vs Inglaterra

Con este tanto, que significó el 2-1, Julián Quiñones igualó a los dos máximos goleadores de México en la historia de los Mundiales: Javier Hernández y Luis Hernández.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Julián Quiñones, delantero de la Selección México, celebra su gol contra Inglaterra en el Mundial 2026
Julián Quiñones, delantero de la Selección México, celebra su gol contra Inglaterra en el Mundial 2026
AFP

Después de haberle anotado a Sudáfrica, República Checa y Ecuador, Julián Quiñones sumó otra víctima en el Mundial 2026. Esta vez, Inglaterra lo sufrió.

Julián Quiñones con México
Gol Caracol

México con tanto de Julián Quiñones venció 3-0 a Republica Checa; Sudáfrica ganó 1-0 a Corea del Sur

Dicha anotación llegó al minuto 42, luego de un rebote que le quedó cerca del área chica. Allí, Julián Quiñones, de volea, no perdonó y marcó el 2-1 parcial.

Julián Quiñones, delantero de la Selección de México.
Julián Quiñones, delantero de la Selección de México.
afp.

Vea el gol de Julián Quiñones con México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra, celebra su gol contra México en el Mundial 2026
Gol Caracol

Jude Bellingham silenció el estadio Ciudad de México: vea su gol con Inglaterra para el 1-0

Julián Quiñones y Harry Kane se enfrentan en México vs. Inglaterra.
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 México vs Inglaterra; EN VIVO minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Jude Bellingham con Inglaterra
Gol Caracol

Vea el segundo gol de Jude Bellingham con Inglaterra vs. México, en el Mundial 2026

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