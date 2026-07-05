Julián Quiñones, intratable en el Mundial 2026: vea su gol con México vs Inglaterra

Después de haberle anotado a Sudáfrica, República Checa y Ecuador, Julián Quiñones sumó otra víctima en el Mundial 2026. Esta vez, Inglaterra lo sufrió.

Dicha anotación llegó al minuto 42, luego de un rebote que le quedó cerca del área chica. Allí, Julián Quiñones, de volea, no perdonó y marcó el 2-1 parcial.

Julián Quiñones, delantero de la Selección de México. afp.

Vea el gol de Julián Quiñones con México vs Inglaterra en el Mundial 2026

¿Y SI SÍ? GOOOL DE MÉXICO



Quiñones agarró el rebote y anotó el 1-2 ante Inglaterra a los 42´.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/erUTczH4HO — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026