Vea la jugada de Mikel Oyarzabal, que por poco abre el marcador para España vs. Portugal

En los primeros minutos del partido entre Portugal y España, ya se ha tenido varias sorpresas en área de amabas selecciones, pero fue la 'roja' quien tejió la primer gran oportunidad de gol.

Todo ocurrió en el minuto 7' del encuentro, tras una recuperación de pelota de España en mitad de campo, para que posteriormente Dani Olmo 'metiera' una pelota filtrada entre los centrales a ikel Oyarzabal, y este último en el uno contra uno frente al portero, definiera desviado, lamentadose por errar la gran opción de gol.

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