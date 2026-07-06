Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea la jugada de Mikel Oyarzabal, que por poco abre el marcador para España vs. Portugal

Vea la jugada de Mikel Oyarzabal, que por poco abre el marcador para España vs. Portugal

El delantero español desperdició la primera gran opción de la roja, al quedar frente al arquero portugués Diogo Costa. Vea la jugada completa acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
Comparta en:
Portugal vs España en el Mundial 2026
Portugal vs España en el Mundial 2026
AFP

En los primeros minutos del partido entre Portugal y España, ya se ha tenido varias sorpresas en área de amabas selecciones, pero fue la 'roja' quien tejió la primer gran oportunidad de gol.

Todo ocurrió en el minuto 7' del encuentro, tras una recuperación de pelota de España en mitad de campo, para que posteriormente Dani Olmo 'metiera' una pelota filtrada entre los centrales a ikel Oyarzabal, y este último en el uno contra uno frente al portero, definiera desviado, lamentadose por errar la gran opción de gol.

Vea la jugada acá:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección España

Selección Portugal

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad