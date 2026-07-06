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Gol Caracol  / Sigue el escándalo por Folarin Balogun; la FIFA rechazó apelación de Bélgica

Sigue el escándalo por Folarin Balogun; la FIFA rechazó apelación de Bélgica

Este lunes, horas antes del partido entre Estados Unidos y Bélgica, la FIFA no aceptó el recurso de los 'diablos rojos', quienes reclamaron que quitaran la sanción al delantero Folarin Balogun.

Por: EFE
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos.
Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos.
AFP.

La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado la solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) sobre el caso Balogun, por considerar que "no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión".

"La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado una solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) en relación con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender durante un año la sanción de suspensión de partidos impuesta al jugador de la selección nacional de Estados Unidos Folarin Balogun tras su expulsión con tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, disputado el 1 de julio de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium", indica la FIFA.

Folarin Balogun y su infracción, frente a Bosnia y Herzegovina.
Folarin Balogun y su infracción, frente a Bosnia y Herzegovina.
Foto: AFP.
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"La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión", añade el comunicado, que especifica que el presidente de la la Comisión de Apelación, el estadounidense, Neil Eggleston, "no participó en la decisión".

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