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Gol Caracol  / Kylian Mbappé, explosivo ante una senadora paraguaya que lo tildó de chimpancé; "despreciable"

Kylian Mbappé, explosivo ante una senadora paraguaya que lo tildó de chimpancé; "despreciable"

Se desató una polémica a causa de un mensaje fuerte y despectivo venido desde Paraguay, en el que el apuntado fue el astro Kylian Mbappé.

Por: AFP
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Kylian Mbappé, figura de Francia en el Mundial 2026.
Kylian Mbappé, figura de Francia en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Kylian Mbappé calificó el lunes de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora paraguaya que hizo comentarios racistas sobre el futbolista tras la derrota (1-0) de Paraguay frente a Francia el pasado sábado en los octavos de final del Mundial 2026. "Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo", declaró el capitán de la selección francesa en un mensaje en X.

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", añadió.

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"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", concluyó el delantero madridista. Francia eliminó del Mundial a Paraguay el pasado sábado por 1-0, gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

Al término del encuentro, Mbappé, muy caliente por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill. A través de X, la senadora Amarilla criticó la actitud del futbolista galo con propósitos racistas: "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!", escribió en un mensaje.

Denuncia ante la fiscalía

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"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", añadió en otro.

Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
afp

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió a las críticas del futbolista y calificó de "abyectas e inaceptables" las palabras de Amarillo. "Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado", añadió la FFF en su comunicado.

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Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que los comentarios de Amarilla "son delictivos y condenables". "Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF procede a un señalamiento a la fiscalía con el fin de una persecución judicial", añadió.

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