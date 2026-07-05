Vea la gran atajada de Jordan Pickford a Raúl Jiménez en México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

El partido entre México e Inglaterra comenzó con mucha intensidad, aunque ambas selecciones priorizaron el orden defensivo para evitar errores. Sin embargo, cerca del primer cuarto de hora llegó la primera gran ocasión del encuentro.

Todo ocurrió al minuto 13' del compromiso, tras un centro por sector derecho con destino a Raúl Jiménez donde este último cabeceó entre los centrales, pero se encontró con la muralla de Jordan Pickford, que se estiró a su palo izquierdo abajo y sacó un balón demasiado difícil.

Vea la jugada acá:

PICKFORD YA CALENTÓ LAS MANOS



El arquero de Inglaterra evitó el primero de Mexico tras mandar el cabezazo de Raúl Jiménez al tiro de esquina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/cpQqVTTGkf — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026