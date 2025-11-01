Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea los dos goles de Cristiano Ronaldo HOY, con el Al Nassr; ¡está cerca de los 1.000!

Vea los dos goles de Cristiano Ronaldo HOY, con el Al Nassr; ¡está cerca de los 1.000!

El astro portugués no tiene tope y nuevamente volvió a figurar este sábado, anotando un doblete contra el Al Feiha, por la Liga de Arabia Saudita.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo, capitán y figura del Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, capitán y figura del Al Nassr.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad