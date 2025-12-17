Richard Ríos, 'encendido' con Benfica: video de su gol al Farense por la Copa de Portugal

Richard Ríos vive un gran presente con Benfica. El centrocampista antioqueño volvió a inflar las redes contrarias con las 'águilas', esta vez en la Copa de Portugal.

El número '20' de los rojos lisboetas abrió la cuenta para su equipo frente al Farense, en partido válido por la quinta ronda. Tras una jugada preparada, de tiro libre de costado, Ríos Montoya apareció en el segundo palo, sin marca, para darle dirección al balón con rumbo a la red. El 0-1 se subió en el marcador para Benfica, al minuto 11.

Vea acá el gol de Richard Ríos en Farense vs. Benfica por la Copa de Portugal:

¡GOL DE RICHARD RÍOS EN LA #CopaPortugalxWIN! El colombiano remató de buena manera y pone el 1-0 de Benfica ante Farence en los octavos de final. 🇨🇴🔴🏆🇵🇹 pic.twitter.com/kDQS8x9BM5 — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025