Girona reemplazaría a Yaser Asprilla o Jhon Solís con joven figura argentina

La Liga de España está a toda marcha, ya casi se acerca el receso de fin de años y los clubes quieren reforzar sus plantillas, especialmente aquellos que no han logrado cuajar una buena campaña. Tal es el caso del Girona, conjunto que marcha antepenúltimo en la tabla de posiciones con apenas 15 puntos y se encuentra en la zona roja de descenso junto a Real Oviedo y Levante.

Los catalanes han invertido en los últimos años en su plantilla, pero el rendimiento no ha sido el mejor y por eso Yaser Asprilla y Jhon Solís son los principales señalados. El '10' ha tenido más acción, pero no ha marcado mucha diferencia, mientras que el exNacional no ha tenido mucha regularidad.

Por eso, en las últimas horas, la prensa española reveló que Girona quiere contar con una joven figura argentina, pero para hacer realidad ese fichaje deberán liberar cupos extracomunitarios, es decir, Asprilla y Solís podrían marcharse.

“Una llegada que implica una salida. La llegada de Claudio Echeverry implicaría la salida de, al menos, uno de los tres extracomunitarios que hay en la plantilla. Por ahora Jhon Solís, Yáser Asprilla y Vitor Reis ocupan esta condición y lo único intocable es el central brasileño, fijo e indiscutible por Míchel y con el que se está muy contento de su progresión en esta cesión”, contó la 'Cadena SER'.



Ante la preferencia por el 'carioca', los 'cafeteros' serían los sacrificados por la dirigencia. “Los otros dos, Yaser Asprilla y Jhon Solis, están muy lejos del rendimiento esperado y el club no cerraría la puerta a que ninguno de los dos se pueda marchar en este invierno, aunque por condiciones económicas se presume más sencillo la marcha del medio centro, por quien se aceptaría una cesión, pero tampoco se cierra la puerta a un traspaso, agregaron.

Eso, otro detalle no menor, es que los catalanes prefieren prescindir de los servicios del canterano de Nacional. “Solís parece tener los días contados en Girona, pero la opción que acaben saliendo tanto él como su compatriota Yaser Asprilla no está ni mucho menos descartada”, concluyeron.