JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Girona reemplazaría a Yaser Asprilla o Jhon Solís con joven figura argentina

Girona reemplazaría a Yaser Asprilla o Jhon Solís con joven figura argentina

La prensa española asegura que el Girona busca el fichaje de una flamante estrella de nacionalidad argentina, lo cual los obliga a darle salida a jugadores extranjeros como el caso de Yaser Asprilla y Jhon Solís.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Yaser Asprilla y Jhon Solís, colombianos del Girona.
Getty Images.

