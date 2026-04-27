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Gol Caracol  / Harry Kane es una de las armas de Bayern Múnich para cara a cara con PSG, en semifinal de Champions

Harry Kane es una de las armas de Bayern Múnich para cara a cara con PSG, en semifinal de Champions

Las estadísticas Harry Kane, socio de Luis Díaz y Olise, dan de qué hablar en Europa y como va su rendimiento, tiene perfil para superar récords con la camiseta de los 'bávaros'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Luis Díaz y Harry Kane en uno de los partidos del Bayern Múnich.
Luis Díaz y Harry Kane en uno de los partidos del Bayern Múnich.
Getty

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