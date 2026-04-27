Harry Kane es una de las armas de Bayern Múnich para cara a cara con PSG, en semifinal de Champions

A sus 32 años, Harry Kane está viviendo en el Bayern Múnich su mejor temporada, poniendo sus excelsas cualidades individuales al servicio del colectivo bávaro, aunque ello pueda costarle algún récord personal, especialmente en la Bundesliga. Además de eso, se presenta como el referente de ataque en la serie de semifinal de la Champions League, que tendrá este martes su juego de ida frente al PSG.

Cuando firmó por el Bayern a mediados de agosto de 2023, unos días después de haber superado la treintena, Harry Kane tenía entre ceja y ceja un solo objetivo: dar lustre a un palmarés virgen de títulos a nivel de clubes.

El domingo pasado añadió una tercera línea con la conquista de su segunda Bundesliga, que se sumó a la Supercopa Franz Beckenbauer (Supercopa de Alemania) en agosto de 2025.

Y la cosecha de este curso aún podría aumentar, con el Bayern clasificado a la final de la Copa de Alemania, prevista el 23 de mayo en el Olympiastadion de Berlín contra el Stuttgart, después de desafiar al Paris SG en semifinales de Liga de Campeones (ida el martes en el Parque de los Príncipes, vuelta ocho días más tarde en el Allianz Arena).



Con 53 goles en su haber entre todas las competiciones, ateniéndose a las estadísticas Kane protagoniza la mejor temporada de un jugador inglés desde hace más de un siglo. En la liga alemana suma 33 goles, a tres de los 36 que marcó en su primera temporada en la Bundesliga.

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Pero esa marca personal se halla en un segundo plano en las preferencias del capitán y máximo goleador de la selección inglesa (78 goles en 112 partidos), que sueña con un triplete Bundesliga/Copa de Alemania/Liga de Campeones, que el Bayern, séxtuple campeón de Europa, ya logró en 2013 y 2020.

"Estoy aquí para intentar ganar la Liga de Campeones y la Copa de Alemania. Esa es la prioridad", respondió a una enésima pregunta sobre los 41 goles de Robert Lewandowski, el récord de una temporada de la Bundesliga establecido en la campaña 2020-2021 por el exdelantero del Bayern, actualmente en el Barça.

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A tres fechas para el final del campeonato, esa marca parece fuera del alcance, y más si cabe habida cuenta de las rotaciones implantadas por el DT Vincent Kompany para preservar a sus estrellas de cara a los partidos importantes.

Lo que no ha impedido a Kane, con contrato hasta 2027 y abierto a la idea de renovar, marcar en sus cinco últimos partidos, siendo decisivo ante el Real Madrid en la ida y en la vuelta en cuartos de Champions.

Pero resumir la importancia de Kane para su equipo únicamente en sus guarismos goleadores se antoja un análisis demasiado reduccionista. Al contrario que Lewandowski, que era un delantero centro puro, Kane participa en la construcción del juego del Bayern.

Gran aficionado del football americano, Kane es capaz de enviar largos pases teledirigidos de 50 o 60 metros para los extremos Michael Olise o Luis Díaz, como haría un quaterback. Los "heatmaps" de los analistas, que cartografían las zonas de juego de los actores, así lo atestiguan, con una zona de movimientos lejana del área.

Luis Díaz y Harry Kane, delanteros del Bayern Múnich, celebran un gol en la Bundesliga AFP

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"Otros ya han sido máximos goleadores, pero no estaban tan presentes como Kane. No tiene precio. Es alguien muy apreciado y una auténtica figura emblemática del Bayern y de la selección inglesa, tanto dentro como fuera del campo", lo alabó recientemente Lothar Matthäus, campeón del mundo con Alemania en 1990.