Vea el gol de Maurício Magalhães, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Paraguay volvió a la 'vida' frente a Estados Unidos, tras anotar el descuento, a falta de un poco más de quince minutos de partido, en el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo D, por el Mundial 2026.

Y es que, tras un pase filtrado de Julio Enciso a Maurício Magalhães; fue el atacante paraguayo quien controló, se perfiló y remató de manera cruzada el esférico, poniendo una pelota inatajable para el guardameta rival.

De esta manera, los 'guaraníes' descontaron y se metieron en el juego, a falta de más de quince minutos.