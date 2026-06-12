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Gol Caracol  / Vea el gol de Maurício Magalhães, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Vea el gol de Maurício Magalhães, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

El cuadro 'guaraní' descontó por medio de un remate cruzado de Magalhães, quien le devolvió la 'vida' a los paraguayos en los últimos minutos del encuentro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Maurício Magalhães festejando anotación con la Selección de Pargauay.
Maurício Magalhães festejando anotación con la Selección de Pargauay.
Foto: AFP.

Paraguay volvió a la 'vida' frente a Estados Unidos, tras anotar el descuento, a falta de un poco más de quince minutos de partido, en el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo D, por el Mundial 2026.

Y es que, tras un pase filtrado de Julio Enciso a Maurício Magalhães; fue el atacante paraguayo quien controló, se perfiló y remató de manera cruzada el esférico, poniendo una pelota inatajable para el guardameta rival.

Jugadores de Estados Unidos festejando anotación en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el autogol de Damián Bobadilla, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Folarin Balogun festejando anotación con Estados Unidos, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Folarin Balogun, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

De esta manera, los 'guaraníes' descontaron y se metieron en el juego, a falta de más de quince minutos.

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