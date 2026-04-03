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Gol Caracol  / "Vinícius llegó cansado, como es normal, mi amigo Ancelotti no le ha dado mucho descanso"

"Vinícius llegó cansado, como es normal, mi amigo Ancelotti no le ha dado mucho descanso"

Esas fueron las palabras de Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid, cuando fue consultado por el estado de Vinícius tras los juegos con la Selección Brasil. El 'merengue' visita Mallorca en Liga.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Vinícius en entrenamiento con Real Madrid.
Vinícius en entrenamiento con Real Madrid.
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