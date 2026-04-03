"Vinícius llegó cansado, como es normal, mi amigo Ancelotti no le ha dado mucho descanso"

Vinícius, futbolista brasileño del Real Madrid, podría descansar frente al Mallorca, según dejó entrever su entrenador Álvaro Arbeloa, después de los encuentros que disputó con su selección y tras la elevada carga de minutos que acumula con el equipo blanco.

En el momento cumbre del curso, cuando los títulos están en juego y con el Real Madrid peleando por la Liga y la Champions League, Vinícius podría necesitar tomar aire. El último encuentro en el que no participó fue frente al Valencia, el pasado 8 de febrero, cuando no jugó por sanción. Después acumuló 12 choques seguidos, de los que nueve fueron completos.

Arbeloa, reconoció que Vinícius está algo fatigado: "Vini, cansado, como es normal. Mi amigo Carletto (Carlo Ancelotti) no le ha dado mucho descanso. También es normal... ¿Quién quiere dar descanso a un jugador como Vinícius? Fueron dos partidos muy exigentes para él (Francia y Croacia). El Madrid y Brasil son dos equipos con una exigencia muy grande. Es lo que le toca. Es un jugador enorme. Viene con mucha carga de partidos desde que empezó 2026 y vamos a ver cómo se encuentra hoy (viernes) de cara al partido de mañana (sábado). Y veremos".

Vinícius celebra gol con Real Madrid - Foto: AFP

La última vez que Vinícius vio un partido desde el banquillo fue en diciembre de 2025, cuando fue suplente en el encuentro de Copa del Rey ante el Talavera. Después, salvó su ausencia en Mestalla, lo ha jugado casi todo. De cara al encuentro del próximo martes frente al Bayern Múnich, Arbeloa podría darle descanso.



Aunque, hay que indicar que el brasileño apareció en la nómina de citados para el juego contra Mallorca.



Los convocados del Real Madrid para el duelo contra Mallorca:

Arqueros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

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Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rudiger y Huijsen.

Mediocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Manuel Ángel, Palacios y Thiago Pitarch.

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Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.