Kylian Mbappé y su verdad sobre Lionel Messi en el PSG; "un abuso, impresionante"

El París Saint-Germain logró reunir en un determinado tiempo a tres estrellas del fútbol mundial: Lionel Messi y Neymar, quienes se sumaron a Kylian Mbappé. Aunque el tridente de lujo no cumplió con las expectativas generadas en cuanto a títulos a nivel de Europa, en las últimas horas llamaron la atención unas declaraciones del 'crack' francés.

La actual estrella del Real Madrid y de la Selección Francia habló de cómo era entrenar y jugar con la 'Pulga', indicando que el capitán de la 'albiceleste' ha sido el mejor jugador con el que ha entrenado por sobre Neymar. Eso sí, el exPSG dejó claro que el brasileño tiene un perfil distinto.

"Es una locura, Messi es un abuso, no es lo mismo que Neymar - son distintos -, pero Messi lo hace todo bien. Te voy a contar una anécdota: estábamos haciendo ejercicios de definición en el PSG, Neymar y yo estábamos entre los mejores, en la cima, marcamos seis o siete de diez, pero él tiró nueve veces y metió nueve goles exactamente iguales, todos colocados, y yo miraba al arquero como diciendo: '¿pero no lo ves?', es exagerado", dijo Mbappé en charla para el podcast 'The Bridge'.

Lionel Messi y Kylian Mbappé previo a su duelo contra el Bayern Munich Foto: AFP

Pero ahí no pararon los elogios de Mbappé a 'Leo' Messi, ya que agregó: "Todos me decían 'wow, Kylian', pero yo respondía: 'No viste a Leo', disparó nueve veces y nueve veces hizo el mismo gol, lo hacía ver como si fuera un entrenamiento de niños, era como si solamente hiciera pases a la red, yo lo veía y no lo entendía".



🙌 Los elogios de Mbappé a Messi en 'The Bridge': "Es un abuso. Lo hace todo bien" pic.twitter.com/ka1xwuhu0w — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 2, 2026

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¿Cuándo jugaron Kylian Mbappé y Lionel Messi en el PSG?

El francés y el argentino coincidieron en el Paris Saint-Germain durante dos temporadas, desde agosto de 2021 hasta junio del 2023. Durante este tiempo, Mbappé y Messi compartieron en 67 partidos y lograron ganar dos títulos de la Ligue 1 y una Copa de Francia. Su conexión sumó varios goles y asistencias, formando un triplete de lujo en ataque junto a Neymar.



Otras declaraciones de Kylian Mbappé:

Kylian Mbappé festejando anotación contra Brasil, en duelo de fogueo. Foto: AFP.

- Su ídolo en el fútbol

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"Mi primer ídolo fue Zidane y Cristiano llegó después. Como delantero, Cristiano mostró todas las variantes posibles porque tiene diferentes versiones y sabe hacer de todo".

¿La posición más fácil en el fútbol?

"En mi opinión, es la de central. Estás cubierto desde todas las direcciones, incluso puedes jugar en una defensa de tres. Es la única posición donde ves a jugadores de 40 años que siguen en Europa, en clubes de primer nivel. Un delantero con 40 años está acabado".

- Si no hubiese representado a Francia, ¿elegiría Camerún o Argelia?

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"Me crié más con la cultura camerunesa que con la argelina porque estaba más cerca de mi familia camerunesa, pero con los años, me he acercado mucho más a mi familia argelina. Y aunque nunca he estado en Argelia, quiero ir; es algo que realmente deseo hacer. Además, todos piensan que no me importa porque nunca he estado allí, pero he viajado a Camerún con frecuencia. De acuerdo, diré Camerún y enviaré a Ethan con Argelia (risas)".