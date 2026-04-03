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Gol Caracol  / Kylian Mbappé y su verdad sobre Lionel Messi en el PSG; "un abuso, impresionante"

Kylian Mbappé y su verdad sobre Lionel Messi en el PSG; "un abuso, impresionante"

La actual estrella del Real Madrid y la Selección Francia compartió vestuarios con Lionel Messi en PSG entre 2021 y 2023. ¡Atentos a las palabas de Kylian Mbappé sobre el argentino!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Kylian Mbappé y Lionel Messi en el PSG.
Kylian Mbappé y Lionel Messi en el PSG.
Getty Imágenes

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