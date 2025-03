"Vinícius tiene muchos partidos con Selección de Brasil y solo seis goles"; palo sin piedad

La histórica derrota de Brasil por 4-1 frente a Argentina en el estadio Monumental de Núñez generó una ola de críticas, y una de las voces más contundentes fue la del exjugador brasileño Rivaldo. El campeón del mundo en 2002 no ocultó su frustración por el bajo rendimiento de la ‘canarinha’ y lanzó fuertes cuestionamientos a la falta de organización y actitud del equipo.

“El equipo entró al campo completamente desorganizado, sin creatividad, sin reacción y dejando demasiado espacio para Argentina. Faltó intensidad, los jugadores parecían perdidos, sin saber cómo responder. Ya ni sé qué decir, es demasiado triste ver a Brasil jugar como lo hizo, especialmente estando tan cerca de una Copa del Mundo. Brasil necesita ordenarse para ganar confianza y, sobre todo, para evitar un ridículo como este en un Mundial”, expresó Rivaldo en declaraciones que rápidamente se viralizaron.

Rivaldo apuntó contra los referentes de Brasil

Discusión entre jugadores de Argentina vs. Brasil, en duelo por Eliminatorias.

El exfutbolista señaló a varios de los actuales referentes del equipo, como Vinicius Jr., Rodrygo y Raphinha, afirmando que, a pesar de su talento, no han logrado replicar su rendimiento de clubes en la selección nacional. “Todos estos grandes jugadores están acostumbrados a enfrentar partidos difíciles de vez en cuando, pero la mayor parte del año juegan contra equipos intermedios o pequeños. Me pasó a mí, brillaba en Barcelona y creía que eso bastaba para rendir igual en la selección. Y fui muy criticado por eso. Hasta que cambié el chip y entendí que lo que hacía en Barcelona era poco, que tenía que dar más en la selección, porque la presión es enorme, la camiseta pesa, la afición, la prensa de Brasil, todos tienen su propia opinión”, comentó el exmediocampista.

Particularmente, Rivaldo fue enfático en la necesidad de que Vinicius Jr. asuma un papel más protagónico en la selección. “Tiene no sé cuántos partidos con la selección y solo seis goles, si no me equivoco. Tiene que jugar más porque es un gran jugador. Tiene que ser el referente de la Selección Brasileña. Raphinha también”, sentenció.

Las declaraciones de Rivaldo reflejan la preocupación que existe en Brasil por el rendimiento del equipo en las Eliminatorias Sudamericanas. Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, la ‘Canarinha’ necesita ajustes urgentes para recuperar su identidad y evitar nuevos tropiezos que pongan en duda su competitividad en el máximo escenario del fútbol mundial.

¿Cómo va Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas?

En la tabla de posiciones, la pentacampeona del mundo marcha en la cuarta casilla con 21 puntos. En su próxima salida por clasificatorias a la Copa del Mundo de 2026, la 'verdeamarela' se medirá en condición de visitante contra Ecuador, y posteriormente contra Paraguay.