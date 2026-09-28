Vozinha estalló y lo dijo todo por su fama tras el Mundial 2026; "mejor la vida de antes"

El salto al estrellato mediático no siempre viene acompañado de comodidad, y así lo ha dejado ver Josimar Dias, más conocido como 'Vozinha'. El guardameta que se convirtió en una de las grandes revelaciones y figuras más virales durante la Copa Mundial de 2026 gracias a sus destacadas actuaciones con la Selección de Cabo Verde, y que hoy milita en Colo Colo, ofreció una honesta y contundente entrevista al diario británico The Observer, donde reflexionó sobre el drástico cambio que ha sufrido su vida cotidiana tras el torneo orbital. Las palabras del experimentado guardameta le dan la vuelta al mundo y han despertado miles de reacciones en las redes sociales.

Para el portero africano, el reconocimiento masivo ha terminado por fracturar su esfera íntima y su rutina diaria. «He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos que antes. Ahora cuando salgo o voy a un restaurante, siempre hay alguien pidiendo una foto o un autógrafo. O incluso peor, alguien grabándome», confesó el arquero al medio inglés.

El impacto del Mundial no solo se tradujo en una exposición desmedida, sino también en un aluvión de ofertas comerciales. Sin embargo, Vozinha dejó claro que ha decidido ser sumamente selectivo con su imagen pública, manteniendo la concentración en el aspecto deportivo durante el certamen y trazando líneas rojas en el terreno de los patrocinios.

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«Durante el Mundial, hubieron muchas empresas y marcas que querían trabajar conmigo. Pero mientras competíamos, solo hice una colaboración promocional, con UFL Mobile. Por ahora, no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol o apuestas», afirmó tajantemente sobre sus principios a la hora de asociar su nombre comercial.



La exposición global y la presión que conlleva ser una figura pública han llevado al hoy guardameta del 'Cacique' a replantearse si el brillo de los reflectores compensa el costo personal de la notoriedad. Sin rodeos, Vozinha concluyó su intervención con un demoledor balance sobre su presente: «Para ser honesto, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la vida que tenía antes, elegiría la vida que tenía antes».

Vozinha, arquero de Colo Colo AFP

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Este artículo fue realizado con IA Gemini y con la supervisión de un periodista digital de Gol Caracol.