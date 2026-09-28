Cuándo es Colombia vs Paraguay, hora y dónde ver EN VIVO EN TV; más minutos para los de Lorenzo

La Selección Colombia masculina de fútbol continúa su ruta de preparación en el nuevo ciclo internacional. Este viernes 2 de octubre, el equipo cafetero se enfrentará a Paraguay en New Jersey, Estados Unidos, a partir de las 7:00 p.m. (hora colombiana), en un duelo correspondiente a la ventana de partidos de fogueo de la fecha FIFA, de septiembre y octubre.

El combinado nacional llega a este compromiso con el objetivo de ajustar piezas y mantener el ritmo competitivo tras haber igualado 1-1 frente a México en su anterior salida, en lo que fue su primera prueba tras la disputa de la Copa Mundial de 2026. El gol de Colombia fue convertido por parte de Luis Javier Suárez, mientras que la igualdad la convirtió Gilberto Mora.

Ante el conjunto paraguayo, el cuerpo técnico buscará consolidar variantes tácticas y darle rodaje a piezas clave de cara a los duelos que se avecinan en el presente año, que tiene aún en agenda el cara a cara con Perú (6 de octubre) y también dos juegos más en el mes noviembre frente a Chile, en Cali y Santiago.

La Selección Colombia jugó contra México y empató 1-1 en la fecha FIFA de septiembre y octubre AFP

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La afición podrá seguir todas las emociones del encuentro en vivo a través de la señal principal de Gol Caracol, su plataforma digital www.golcaracol.com y la aplicación Ditu, con todo el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet y con la presente en territorio estadounidense de los enviados especiales Juan Pablo Hernández, Marina Granziera y Juan Camilo Vargas, quienes han estado al lado del equipo de nuestro país.



Cómo llega Paraguay al partido contra Colombia

Paraguay se estrenó en su primera cita después del Mundial 2026 con una victoria de 2-0 ante Bolivia en Washington, en un amistoso en el estadio Audi Field que reforzó la confianza en el proyecto del argentino Gustavo Alfaro.

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El 10 de Paraguay, Miguel Almirón (Atlanta United), fue la figura del partido al marcar un doblete y liderar el estreno victorioso de la Albirroja tras su histórica participación en el Mundial de Norteamérica, donde cayó ante Francia en los octavos de final.

Almirón, veterano de la selección que ha jugado en Lanús de Argentina y Newcastle de Inglaterra, despertó tras una participación mundialista discreta en la que no hizo goles ni asistencias.